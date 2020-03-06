Группы помощи пациентам в Японии призывают обратить внимание на проблемы уязвимых пациентов в условиях распространения коронавируса

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Токио, 5 марта (Jiji Press). Японские группы помощи обращают внимание на влияние нового распространения коронавируса на жизнь людей с трудноизлечимыми заболеваниями, нарушениями зрения и другими проблемами.

Нехватка лицевых масок и дезинфицирующих средств в розничных магазинах по всей стране особенно сильно ударила по этим людям. Пациенты, принимающие иммунодепрессанты, очень нуждаются в масках для лица, а незрячие люди, скорее всего, упустят возможность купить такие продукты.

В конце февраля Ассоциация пациентов Японии направила министру здравоохранения запрос о том, чтобы правительство предприняло шаги для предотвращения дальнейшего увеличения числа случаев COVID-19.

В запросе токийской ассоциации говорится, что многие пациенты ежедневно используют иммунодепрессанты и что они гораздо более подвержены инфекциям.

По данным ассоциации, число пациентов с трудноизлечимыми заболеваниями, использующих стероиды и другие иммунодепрессанты, в стране оценивается более чем в 300 000 человек.

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