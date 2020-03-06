В Японии будут помещать на карантин всех приезжающих из Китая и Южной Кореи и примут другие меры в связи с распространением коронавируса

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Токио, 5 марта (Jiji Press). В Японии будут помещать на двухнедельный карантин всех посетителей из Китая и Южной Кореи в специально отведенные для этого учреждения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нового коронавируса, заявил премьер-министр Абэ Синдзо.

Абэ также заявил, что его правительство запретит перепродажу защитных масок, усугубляющую их дефицит в связи со вспышкой коронавируса.

Планы были обнародованы на заседании правительственной целевой группы по мерам против инфекции COVID-19.

Япония попросит посетителей из Китая и Южной Кореи не пользоваться общественным транспортом. Уже выданные визы будут признаны недействительными.

Правительство также ограничит прибытие из этих двух стран в международный аэропорт Нарита к востоку от Токио и международный аэропорт Кансай в Осаке, и запретит въезд в Японию на кораблях. Эти меры вступят в силу в 0:00 часов 9 марта и будут действовать примерно до конца марта.

С 7 марта усилят ограничения на въезд и для приезжающих из определённых регионов Южной Кореи и Ирана.

Государство закупит 20 млн многоразовых масок и распространит их в учреждениях по уходу за престарелыми, среди людей с ограниченными возможностями, в детских садах и т. п. из расчёта одна маска на человека, чтобы устранить дефицит. Кроме того, государство приобрело 15 млн специальных медицинских масок и распространит их в медицинских учреждениях.

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