В Японии будут помещать на карантин всех приезжающих из Китая и Южной Кореи и примут другие меры в связи с распространением коронавируса
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Токио, 5 марта (Jiji Press). В Японии будут помещать на двухнедельный карантин всех посетителей из Китая и Южной Кореи в специально отведенные для этого учреждения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нового коронавируса, заявил премьер-министр Абэ Синдзо.
Абэ также заявил, что его правительство запретит перепродажу защитных масок, усугубляющую их дефицит в связи со вспышкой коронавируса.
Планы были обнародованы на заседании правительственной целевой группы по мерам против инфекции COVID-19.
Япония попросит посетителей из Китая и Южной Кореи не пользоваться общественным транспортом. Уже выданные визы будут признаны недействительными.
Правительство также ограничит прибытие из этих двух стран в международный аэропорт Нарита к востоку от Токио и международный аэропорт Кансай в Осаке, и запретит въезд в Японию на кораблях. Эти меры вступят в силу в 0:00 часов 9 марта и будут действовать примерно до конца марта.
С 7 марта усилят ограничения на въезд и для приезжающих из определённых регионов Южной Кореи и Ирана.
Государство закупит 20 млн многоразовых масок и распространит их в учреждениях по уходу за престарелыми, среди людей с ограниченными возможностями, в детских садах и т. п. из расчёта одна маска на человека, чтобы устранить дефицит. Кроме того, государство приобрело 15 млн специальных медицинских масок и распространит их в медицинских учреждениях.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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