Ограничения на въезд из Китая и Южной Кореи в рамках борьбы с распространением коронавируса наносят удар по японской туристической индустрии
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Токио, 7 марта (Jiji Press). Решение Японии ужесточить ограничения на въезд для путешественников из Китая и Южной Кореи в борьбе с новым коронавирусом, по всей вероятности, нанесёт сильный удар по японской туристической индустрии, которая уже страдает от уменьшения потока туристов.
Количество рейсов между Китаем и Японией уже снизилось примерно на 80% от уровня, существовавшего до вспышки вируса. Сообщение с Южной Кореей упало примерно на 30%, и поток туристов может сокращаться и в дальнейшем.
Начиная с 9 марта всех приезжающих из Китая и Южной Кореи попросят остаться в специально отведённых местах на две недели, что может снизить мотивацию ехать в Японию для осмотра достопримечательностей.
В прошлом году количество приезжающих из-за рубежа составило около 31,88 млн человек, и путешественники из Китая и Южной Кореи составили около половины этого числа. Только в марте 2019 года Японию посетило около 1,3 миллиона человек из двух соседних стран.
Более жёсткие ограничения на въезд ещё больше сказываются на туристическом бизнесе в Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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