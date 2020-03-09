В Японии чемпионат по сумо проходит без зрителей впервые после Второй мировой войны в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса

Новости

Осака, 8 марта (Jiji Press). Весенний чемпионат по сумо стартовал в воскресенье в Осаке без зрителей. Это необычный шаг, предпринятый в ответ на распространение нового коронавируса в стране.

«Мы будем работать вместе, чтобы сила сумо принесла уверенность и надежду людям не только в Японии, но и во всём мире, и вернула в мир спокойствие», – сказал Хаккаку, глава Японской ассоциации сумо, в своём выступлении в пустом зале Edion Arena Osaka.

На сцене Хаккаку, бывший чемпион-ёкодзуна, выстапил в окружении борцов высшего дивизиона макуути, показывая свою решимость бороться за победу в 15-дневном турнире.

Руководство организации профессионального сумо приняло решение провести турнир без зрителей после того, как правительство призвало сократить масштаб массовых мероприятий или отменить их, это одна из мер по сдерживанию распространения вируса.

Последний большой турнир проходил без зрителей в 1945 году во время Второй мировой войны.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме