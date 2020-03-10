Мнение экспертов: коронавирус в Японии не распространяется с опасными темпами

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Токио, 9 марта (Jiji Press). Группа экспертов правительства Японии высказала мнение о том, что новый коронавирус COVID-19 не распространяется взрывными темпами в стране.

В определённой степени страна демонстрирует устойчивость к вирусу, согласились члены группы на встрече. Тем не менее, группа предсказала, что количество инфицированных пока будет расти, и посоветовала людям избегать закрытых помещений с плохой вентиляцией и людных мест.

Группа должна представить свои оценки по ряду мер, предпринимаемых по всей стране для предотвращения распространения вируса, таких как отмена массовых мероприятий.

24 февраля группа экспертов заявила, что следующие 1-2 недели будут иметь решающее значение для взятия под контроль распространения коронавируса. Позднее премьер-министр Абэ Синдзо призвал к ограничению масштабных мероприятий и экстренного закрытия начальных, средних и старших школ и школ с особыми потребностями по всей стране.

Группа заявила, что стране удалось предотвратить ускорение темпов роста инфекций, и призвала к продолжению мер по ограничению вируса.

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