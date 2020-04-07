Абэ объявляет чрезвычайное положение по коронавирусу для Токио и других районов
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Токио, 7 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил во вторник чрезвычайное положение в Токио и шести других префектурах после резкого увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом. Введенный режим должен послужить ограничительной мерой для сдерживания эпидемии.
Чрезвычайное положение будет действовать до 6 мая, когда закончится празднование Золотой недели.
Провозглашение чрезвычайного положения стало первым объявлением такого рода, опубликованным согласно соответствующему закону. Абэ озвучил свое решение на заседании правительственной штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом после того, как оно было одобрено на утреннем заседании консультативным комитетом, состоящим из экспертов по инфекционным болезням и юристов.
Получив одобрение, Абэ предварительно уведомил о том, что объявит чрезвычайное положение, руководящие комитеты обеих палат парламента.
Впервые за 45 лет действующий премьер-министр принял участие в обсуждениях в руководящем комитете парламента.
[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]
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