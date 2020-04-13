Японская компания «Симадзу» выпустит тест на новый коронавирус с возможностью получить результаты за час

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Киото, 10 апреля (Jiji Press). Японская фирма-производитель точного оборудования «Симадзу» объявила о начале выпуска 20 апреля набора для тестирования на новый коронавирус, результаты которого могут быть получены за час. Обработка существующих тестов занимает два часа или больше.

Первоначально компания будет поставлять новый набор для тестирования медицинским учреждениям и компаниям, проводящим тестирование в Японии, с целью начать экспорт в мае или позднее.

Новый продукт сократит время и трудозатраты на проведение тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР), поскольку позволит избежать этапа извлечения вирусной РНК из исследуемого образца.

Тестовый набор будет стоить 225 000 йен за набор для 100 образцов. «Симадзу» планирует производить ежемесячно около 100 000 наборов.

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