Правительство Японии в связи с новым коронавирусом стремится уменьшить пассажиропоток на железнодорожных линиях в зоне чрезвычайного положения на 70%

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Токио, 11 апреля (Jiji Press). Японское правительство призвало предприятия содействовать сокращению числа пассажиров по крайней мере на 70% в семи префектурах, на которые распространяется чрезвычайное положение, объявленное для борьбы с коронавирусом.

Правительство также призвало людей отказаться от посещения баров и ночных клубов по всей стране. Первоначально запрос охватывал только семь префектур.

«Социальные контакты должны быть сокращены на 80% или, по крайней мере, на 70%, чтобы отменить чрезвычайное положение через месяц», – сказал Абэ на заседании правительственной штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом.

Он также отметил: «Для достижения этого необходимо дальнейшее сотрудничество людей». Заседание штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом проведено впервые после объявления чрезвычайного положения 7 апреля.

Абэ также сказал, что сокращение количества пассажиров в пригородных поездах в семи префектурах было недостаточным. Семь префектур, где действует чрезвычайное положение, – это Токио, Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока.

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