Японская компания Softbank будет продавать 300 миллионов масок в месяц медучреждениям без прибыли

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Токио, 13 апреля. (Jiji Press). Японская инвестиционная группа Softbank Group будет продавать 300 миллионов лицевых защитных масок в месяц без прибыли с мая, главным образом медицинским учреждениям, надеясь помочь в условиях недостатка средств защиты при эпидемии коронавируса.

Компания будет закупать маски у китайского производителя автомобилей и аккумуляторов BYD Co., который начал производить маски примерно два месяца назад.

«Работая с командой правительства Японии, занимающейся проблемой масок, мы будем поставлять маски без какой-либо прибыли как можно большему числу людей, особенно в медицинских учреждениях», – заявил в субботу председатель и главный исполнительный директор Softbank Group Сон Масаёси.

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