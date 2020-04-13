Японская компания Softbank будет продавать 300 миллионов масок в месяц медучреждениям без прибыли
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Токио, 13 апреля. (Jiji Press). Японская инвестиционная группа Softbank Group будет продавать 300 миллионов лицевых защитных масок в месяц без прибыли с мая, главным образом медицинским учреждениям, надеясь помочь в условиях недостатка средств защиты при эпидемии коронавируса.
Компания будет закупать маски у китайского производителя автомобилей и аккумуляторов BYD Co., который начал производить маски примерно два месяца назад.
«Работая с командой правительства Японии, занимающейся проблемой масок, мы будем поставлять маски без какой-либо прибыли как можно большему числу людей, особенно в медицинских учреждениях», – заявил в субботу председатель и главный исполнительный директор Softbank Group Сон Масаёси.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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