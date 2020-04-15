Эксперт предупреждает об опасности распространения ложной информации о коронавирусе
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Токио, 14 апреля (Jiji Press). Медиа-грамотность становится всё более важной в условиях распространения в обществе чрезмерного количества информации, правдивой и ложной, при пандемии коронавируса, говорит эксперт.
«Меня беспокоит “инфодемия” – ситуация, когда информация распространяется быстро, как инфекция», – сказала в недавнем онлайн-интервью Jiji Press Ямори Аюми, менеджер Deloitte Tohmatsu Group.
В условиях глобального распространения заболевания COVID-19 Всемирная организация здравоохранения предупредила, что инфодемия затрудняет поиск надёжной информации.
Анализ Deloitte Tohmatsu Group показывает, что скорость глобального распространения информации в 68 раз выше, чем во время вспышки тяжёлого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002-2003 гг.
По словам Ямори, объём как полезной, так и неверной информации вырос из-за популярности социальных сетей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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