Японcкая компания Toyobo начнёт производство тестов для нового коронавируса с получением результатов за час

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Осака, 13 апреля (Jiji Press). Японская компания по производству волокон и биотехнологических продуктов Toyobo начнёт продавать тестовый набор для извлечения и обнаружения нового коронавируса в ближайшее время.

Продукт предназначен для производителей лекарств и исследовательских учреждений. Время обнаружения вируса намного меньше двух с половиной часов и более, требуемых для метода полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Компания Toyobo разработала новый набор для тестирования совместно с Университетом Китасато и Национальным институтом инфекционных заболеваний, используя при этом свое собственное ноу-хау для амплификации генетического материала с помощью ферментов – метод, обычно используемый для обнаружения, например, норовируса.

Правительственное Японское агентство медицинских исследований и разработок предложило сотрудничество для разработки нового тестового устройства.

ПЦР-тест проводится в два этапа – на первом извлекают определённый генетический материал из вируса, и на втором – амплифицируют.

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