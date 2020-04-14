В Японии около 70% инфицированных коронавирусом – люди до 60 лет

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Токио, 13 апреля (Jiji Press). Люди в возрасте 50-59 лет и моложе составили около 70% из всех подтверждённых случаев инфицирования новым коронавирусом в Японии, при этом более 80% смертельных исходов приходится на людей в возрасте 70 лет и старше, как показывают данные министерства здравоохранения.

Из этих данных были исключены случаи заражения пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который был помещён на карантин в начале этого года из-за вируса.

По состоянию на 18:00 12 апреля в Японии умерло 102 человека после заражения коронавирусом, в том числе 37 в возрасте 70-79 лет, 36 в возрасте 80-89 лет и 11 в возрасте 90 лет и старше. Те, кому за 70 и старше, составили 82,4% всех случаев смерти.

В то же время число смертей оказалось равным нулю среди инфицированных в возрасте 30 лет и младше, два случая среди людей 40-49 лет, шесть среди тех, кому за 50, и девять среди тех, кому за 60.

Число пациентов с серьёзными симптомами составило 135, в том числе 32 в возрасте 70-79 лет и 21 в возрасте 80-89 лет. Тяжелобольных в возрасте 30 лет и младше было 7, и 39 человек – в возрасте 60-69 лет.

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