В Японии в условиях распространения коронавируса парламентариям на год снизят зарплату на 20%
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Токио, 14 апреля (Jiji Press). Члены руководства правящей партии Японии и оппозиции договорились о сокращении зарплаты депутатов парламента на 20% на год в рамках усилий по преодолению кризиса, связанного с новым коронавирусом.
Договоренность во время встречи заключили Морияма Хироси, глава парламента от правящей Либерально-демократической партии, и Адзуми Дзюн, занимающийся делами парламента от главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.
Правящая и оппозиционная стороны, вероятно, согласятся с планом. Они могут предпринять шаги по внесению поправок в закон о зарплатах законодателей, чтобы начать снижение выплат уже в следующем месяце.
Согласно закону, депутаты обеих палат парламента Японии получают 1 294 000 йен в месяц. После сокращения на 20% сумма уменьшится до 1 035 200 йен.
«Мы очень хорошо понимаем трудности, с которыми сталкивается общественность, и обстоятельства, в которых оказались компании», – заявил Морияма журналистам, отметив важность совместной работы депутатов и граждан для преодоления вирусного кризиса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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