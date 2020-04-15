В Японии клинические испытания вакцины против коронавируса начнутся в июле 2020 г.
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Осака, 14 апреля (Jiji Press). В Осаке уже в июле планируют начать клинические испытания разрабатываемой сейчас вакцины против нового коронавируса, как заявил губернатор префектуры Осака Ёсимура Хирофуми.
AnGes Inc., биофармацевтический стартап, связанный с Осакским университетом, проводит испытания вакцины на животных. После подтверждения её эффективности и безопасности будут проведены клинические испытания вакцины, в первую очередь на медицинских работниках.
AnGes, которая находится в городе Ибараки преф. Осака, в марте в сотрудничестве с университетом начала разработку так называемой ДНК-вакцины. Изначально они планировали начать клинические испытания примерно в сентябре, но теперь рассматривают возможность ускорения графика, так как испытания на животных, по данным компании, проходят успешно.
«Мы хотим вакцинировать в первую очередь медицинских работников, борющихся с коронавирусом на передовой», – сказал Ёсимура на пресс-конференции в офисе администрации префектуры, добавив, что вакцина после испытаний может быть использована для многих людей, заявив, что она станет ключевым оружием в борьбе с коронавирусом.
Профессор университета Морисита Рюити говорит, что вакцина будет введена десяткам медицинских работников уже в июле. При подтверждении выработки антител после вакцины университет будет поэтапно увеличивать количество вакцинируемых.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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