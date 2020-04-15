В марте количество приезжающих в Японию из-за рубежа сократилось на 94%
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Токио, 14 апреля (Jiji Press). Число иностранцев, въехавших в Японию, в марте сократилось на 94% по сравнению с прошлым годом до 152 162, что вызвано запретом на въезд в страну, введенным на время пандемии нового коронавируса, как показали предварительные данные Агентства иммиграционных служб.
Агентство сообщило, что количество въезжающих из Южной Кореи упало на 98% до 10 919, из Китая и Тайваня – на 99%, до 3716 и 5408 соответственно. Из Соединенных Штатов въехало 20 989 человек, на 87% меньше.
Японское правительство для предотвращения распространения вируса в феврале запретило въезд иностранцам, которые посещали китайские провинции Хубэй и Чжэцзян, южнокорейский город Тэгу и другие места.
К концу марта запрет на въезд был расширен и теперь включает Иран и 23 европейские страны, такие как Италия, Испания и Франция.
Ранее в марте запрет был расширен и распространен на весь Китай и Южную Корею, а также на Соединенные Штаты, Австралию, Тайвань и другие места. В настоящее время въезд запрещён из 72 страны и одного региона.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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