Оппозиционный японский депутат исключен из партии из-за посещения клуба для взрослых
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Токио, 15 апреля (Jiji Press). 15 апреля у из своей партии был исключен оппозиционный японский политик. Это произошло после того как выяснилось, что, несмотря на объявленный режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу, он посещал развлекательный клуб для взрослых.
Такаси Такаи, состоявший в главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, признался, что 9 апреля посетил «секс-кабаре» в известном своими ночными развлечениями районе Кабукитё в токийском квартале Синдзюку, и предложил партии принять его отставку, сообщил журналистам генеральный секретарь партии Фукуяма Тэтсуро.
7 апреля, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса нового типа, правительство Японии объявило режим чрезвычайного положения в семи префектурах страны, включая Токио.
Партия исключила из своих рядов 50-летнего Такаи, члена Палаты представителей, нижней палаты парламента страны, избранного по пропорциональной системе от блока Тюгоку, вместо того, чтобы принять его предложение об отставке.
Фукуяма процитировал Такаи, который сказал, что он от всего сердца сожалеет о своем безрассудном поведении, в то время как правительство призывает японцев избегать необязательных прогулок.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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