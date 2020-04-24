Губернатор Токио призывает делать покупки только один раз в 3 дня

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Токио, 23 апреля (Jiji Press). Губернатор Токио Коикэ Юрико призвала жителей столицы сократить количество посещений магазинов, делая повседневные покупки примерно раз в три дня, чтобы избежать скоплений людей в супермаркетах и торговых районах в условиях пандемии коронавируса.

На пресс-конференции она также призвала операторов магазинов ограничить количество покупателей, уменьшив, например, количество корзин для покупок, установив приоритетные часы для пожилых покупателей, разместив информацию о загруженности магазинов в социальных сетях, прекратив предлагать ограниченные по времени специальные предложения и расширив пространство, где покупатели упаковывают покупки.

Она выразила желание работать вместе с отраслевыми группами, чтобы не допустить «трёх видов тесноты» – тесных помещений, тесных скоплений и тесных контактов.

Она также сообщила, что столичное правительство планирует предоставить финансовое стимулирование ассоциациям местных ритейлеров для добровольной приостановки торговых операций и создать систему субсидий для содействия их усилиям по предотвращению скоплений людей.

На пресс-конференции Коикэ также объявила о договорённости, достигнутой с губернаторами соседних префектур Сайтама, Тиба и Канагава провести всестороннюю кампанию против вспышки коронавируса во время праздников конца апреля и начала мая (т. н. «Золотая неделя») с 25 апреля по 6 мая под девизом «Оставайтесь неделю дома, чтобы защитить жизни».

Также Коикэ призвала жителей столицы воздержаться от посещения токийских парков во время праздников конца апреля и начала мая. Парковки и игровые площадки будут закрыты. Столичное правительство будет распространять видеоролики с упражнениями и играми, подходящими для домашних условий.

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