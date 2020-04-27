МИД Японии выпустил предупреждение о поездках ещё в 14 стран, в том числе в Россию и Саудовскую Аравию

Новости

Токио, 24 апреля (Jiji Press). Министерство иностранных дел Японии в связи со вспышкой коронавируса повысило предупреждения о поездках до 3-го уровня «Приостановка поездок» ещё в 14 стран, включая Россию и Саудовскую Аравию.

В связи с этим правительство Японии, как ожидается, расширит сферу действия запрета на въезд и из этих 14 стран. В этот список уже включены США, Китай, Южная Корея, Франция и Германия, он увеличится до 87 стран и одного региона, охватывая все страны Европы.

Министр иностранных дел Мотэги Тосимицу на пресс-конференции указал на то, что инфекция продолжает распространяться, и сказал, что решение было принято с учётом самой разной информации, в том числе о количестве случаев заражения на 10 000 человек.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме