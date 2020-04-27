Новые инфицированные за день в Японии: 103 человека в Токио, 310 по всей стране
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Токио, 25 апреля (Jiji Press). За день в Токио было выявлено 103 новых случая заражения новым коронавирусом, в результате чего общее число инфицированных в столице Японии составило 3836 человек.
В Японии к 23:00 было зарегистрировано в общей сложности 310 случаев. Общее число случаев заражения по стране превысило 13 000 (исключая случаи заражения на иностранных круизных судах Diamond Princess и Costa Atlantica).
За день было зарегистрировано 15 случаев смерти от коронавируса по всей стране, в том числе семь в Токио. Число умерших достигло 100 в столице и 373 по всей стране.
Ежедневное число новых случаев заражения в Токио остаётся выше 100 после пика в 201 случай инфицирования за 17 апреля.
По словам представителей столичной администрации, в последнее время не выявлено ни одного подтверждённого случая инфекции, связанного с ночными развлечениями либо у вернувшихся из-за рубежа. Администрация указывает, что меры самоизоляции в определённой мере, похоже, эффективны, но пока не нужно ослаблять бдительность.
По данным токийской администрации, в 61 случае из 103 пути заражения неизвестны. Из 100 умерших в Токио большую часть составляли пожилые люди, находившиеся в больницах. В префектуре Сайтама выявлено заражение у двух полицейских, 30-39 лет и 40-49 лет, работающих в отделе в Огава.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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