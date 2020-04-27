В Японии стоматологам позволят брать у пациентов образцы для теста на коронавирус
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Токио, 27 апреля (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии решило разрешить стоматологам собирать образцы у людей с подозрением на коронавирус в целях расширения системы тестирования способом полимеразной цепной реакции (ПЦР), согласно данным информированных источников.
Такой план был утверждён на заседании экспертной группы 26 апреля.
Источники сообщили, что министерство после уточнения деталей сообщит об этом местным органам власти.
В настоящее время врачи и другой медицинский персонал берут образцы для проведения ПЦР-тестов из носа и горла пациентов амбулаторных учреждений, в первую очередь у приезжающих из-за рубежа и тех, кто имел тесный контакт с носителями вируса, а также в специальных учреждениях, созданных региональными медицинскими ассоциациями.
Количество проводимых в день тестов в Японии увеличивается, в настоящее время тестируют почти 9000 человек в день.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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