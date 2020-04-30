В Японии обсуждают возможность продления сроков действия чрезвычайного положения, объявленного из-за коронавируса

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Токио, 29 апреля (Jiji Press). Правительство премьер-министра Японии Абэ Синдзо начало обсуждение вопроса о продлении чрезвычайного положения и после истечения запланированного на 6 мая срока его окончания, сообщают правительственные источники.

Некоторые члены правительства считают, что в зависимости от ситуации необходимо ограничить регионы действия чрезвычайного положения, которое распространили на всю страну, но многие склоняются к тому, что оно должно сохраняться во всех 47 префектурах страны после его продления.

Правительство Абэ объявило чрезвычайное положение 7 апреля для семи префектур с особенно большим количеством инфицированных – Токио, Сайтама, Канагава, Тиба, Осака, Хёго и Фукуока, расширив его действие на всю страну 16 апреля.

31 апреля правительственная группа экспертов соберётся для изучения изменений в поведении людей, а также степени распространения инфекции и улучшения системы медицинской помощи пациентов с болезнью COVID-19, вызванной вирусом.

Ожидается, что Абэ в тот же день проведёт пресс-конференцию, чтобы вновь призвать общественность к соблюдению рекомендуемых правительством мер, таких как воздерживаться от выхода на улицу во время праздников Золотой недели, согласно источникам.

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