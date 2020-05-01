В Токио зарегистрировали 165 новых случаев заражения коронавирусом

Общество

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Токио, 1 мая (Jiji Press). В Токио дополнительно подтвердили 165 случаев заболевания новым коронавирусом, сообщили информированные источники.

Ежедневное число вновь обнаруженных случаев в японской столице снова превысило 100 после того, как они оставались ниже 50 в течение двух дней подряд до 30 апреля.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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