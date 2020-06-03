В Японии вирус обнаружен у футболиста высшей лиги
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Токио, 2 июня (Jiji Press). У японского профессионального футболиста Канадзаки Му, члена Nagoya Grampus, выявили положительный результат на новый коронавирус, как сообщает команда, где он играет.
31-летний нападающий в команде высшего дивизиона J1 Профессиональной футбольной лиги Японии (J.League) страдал от усталости, жара и головной боли после групповой тренировки 26 мая, как сообщил на онлайн-пресс-конференции Кониси Коки, президент компании-оператора команды.
Канадзаки 1 мая сдал тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) в больнице в префектуре Айти, где находится Nagoya Grampus, и 2 мая получен положительный результат на вирус, как сказал Кониси.
В настоящее время игрока госпитализировали в Айти для восстановления здоровья, хотя температура уже спала.
Канадзаки не участвовал в тренировках всей команды Nagoya Grampus, которые начали вновь проводить 1 мая, у других игроков и сотрудников вирус не обнаружен. Nagoya Grampus временно приостановит тренировки всех участников, и игрокам указано находиться дома.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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