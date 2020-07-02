2 июля в Токио выявлено уже 107 случаев инфекции
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 2 июля (Jiji Press). Источники в администрации Токио сообщают, что в столице за 2 июля уже выявлено 107 случаев заражения новым коронавирусом. В последний раз этот показатель был больше ста 2 мая, во время чрезвычайного положения, два месяца назад. Вечером запланировано совещание Штаб-квартиры по борьбе с инфекцией, после чего губернатор Токио Коикэ Юрико проведёт пресс-конференцию.
Распространение инфекции замедлилось во второй половине длинных майских выходных, а с середины мая до начала июня опустилось до уровня ниже 20 человек в день. В связи с инфекциями в ночных развлекательных заведениях начали проводить групповые проверки, и число выявленных инфицированных стало расти, с 26 июня превышая 50 человек в день.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Переходный период после чрезвычайного положения в Японии: как мы будем жить этим летом?
- В Токио возникают групповые заражения в ночных развлекательных заведениях: что такое «радушный приём» (сэттай) согласно нормам закона?
- В Токио делают второй шаг по отмене связанных с чрезвычайным положением мер: люди могут посещать автошколы и кинотеатры
- В районе Токио в этом году ожидается аномальная жара – стоит отойти в сторону и снять маску
- Японская бюджетная авиакомпания представила меры против распространения коронавируса в своих самолётах
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии