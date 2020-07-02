2 июля в Токио выявлено уже 107 случаев инфекции

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Токио, 2 июля (Jiji Press). Источники в администрации Токио сообщают, что в столице за 2 июля уже выявлено 107 случаев заражения новым коронавирусом. В последний раз этот показатель был больше ста 2 мая, во время чрезвычайного положения, два месяца назад. Вечером запланировано совещание Штаб-квартиры по борьбе с инфекцией, после чего губернатор Токио Коикэ Юрико проведёт пресс-конференцию.

Распространение инфекции замедлилось во второй половине длинных майских выходных, а с середины мая до начала июня опустилось до уровня ниже 20 человек в день. В связи с инфекциями в ночных развлекательных заведениях начали проводить групповые проверки, и число выявленных инфицированных стало расти, с 26 июня превышая 50 человек в день.

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