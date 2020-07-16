В Токио за 16 июля выявлено 280 новых случаев заражения коронавирусом

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Токио, 16 июля (Jiji Press). Губернатор Токио Коикэ Юрико сообщила собравшимся в здании токийской администрации журналистам, что за 16 июля в японской столице выявлено 280 новых случаев заражения. До сих пор рекордное с момента начала эпидемии количество заражений наблюдалось 10 июля, 243 случая.

Коикэ также пояснила, что тестирование происходит в рекордных масштабах, что повышает вероятность выявления новых случаев заражения.

В Токио со 2 июля практически ежедневно выявляют более 100 случаев заражения. 15 июля ситуацию оценивали как «постепенное распространение вируса», 16 июля предупреждение подняли до высшей отметки, оценив ситуацию как «распространение вируса».

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