Бывший директор Nissan Motor Co. Грег Келли не признал себя виновным на первом слушании в окружном суде Токио

Новости

Токио, 15 сентября (Jiji Press). Бывший директор Nissan Motor Co. Грег Келли не признал себя виновным в ходе первого слушания в окружном суде Токио его дела по поводу предполагаемой теневой схемы оплаты труда бывшего председателя Nissan Карлоса Гона. По этому же делу Nissan как компания признала предъявленные ей обвинения. На слушании 64-летний Келли отрицал свою причастность к предполагаемому сокрытию части компенсации Гону.

Он утверждал, что рассматривал только законный способ выплатить компенсацию 66-летнему Гону, который был выпущен под залог и тайно покинул Японию в преддверии суда.

Согласно обвинительному заключению, Келли и Гон якобы сговорились занизить общую зарплату Гона с 2010 до 2017 финансового года примерно на 9,1 миллиарда йен в отчётах Nissan по ценным бумагам в нарушение закона о финансовых инструментах и ​​обмене валюты.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме