Общее количество выявленных заражений в Японии за прошлую неделю выросло на 3728
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Токио, 19 октября (Jiji Press). Общее число заражений новым коронавирусом, зарегистрированных в Японии, включая инфекции среди пассажиров круизных лайнеров и членов экипажа, к утру 19 октября составило 93 930, за последнюю неделю оно выросло на 3728.
Общее число умерших от причин, связанных с вирусом, выросло на 45 до 1688.
Среди префектур наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Токио (28 971), за неделю оно выросло на 1256, за ним следуют Осака (11 514, рост на 360), и Канагава (7942, увеличилось на 434).
Больше всего умерших в Токио – 436 человек, за неделю умерло 15 человек, за ним следует Осака (227 человек, за неделю умерло 4 человека) и Канагава (154 человека, за неделю умерло 4 человека).
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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