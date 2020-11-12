Железнодорожная компания JR East планирует ввести систему бонусов для пассажиров за поездки вне часа пик в регионе Токио, чтобы разгрузить поезда

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Токио, 10 ноября (Jiji Press). Японская железнодорожная компания JR East, 10 ноября сообщила, что со следующей весны откроет годовую программу бонусных баллов для поощрения поездок на работу вне часа пик.

Компания будет давать баллы пассажирам, которые используют функцию проездных билетов на транспортных смарт-картах Suica вне часа пик утром в будние дни. Система предусматривает вознаграждение на линиях поездов JR East в столичном регионе Токио (за исключением линий сверхскоростных поездов синкансэн).

Многие работники уже переходят на удалённую работу в условиях эпидемии нового коронавируса, и компания стремится ещё больше распределить во времени утренний поток пассажиров.

Пользователи программы должны будут зарегистрировать свои проездные Suica в сервисе JRE Point, чтобы получать баллы. Баллы будут начисляться при проходе через турникеты до и после утреннего часа пик, их можно будет использовать для оплаты поездок на поезде и покупок в магазинах внутри зданий станций и в интернет-магазинах JR East. Конкретное время, когда применяется программа, будет отличаться на разных линиях.

Фукасава Юдзи, президент JR East, на пресс-конференции 10 ноября сказал: «Мы хотим предотвратить резкое увеличение количества пассажиров в часы пик после того, как люди вернутся (к обычному режиму)». В отношении планов компании после окончания годичной программы Фукасава сказал, что JR East примет решение, исходя из результатов использования программы.

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