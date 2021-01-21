Япония обеспокоена проблемой уйгурского населения Китая

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Токио, 20 января (Jiji Press). Высокопоставленный представитель правительства Японии выразил обеспокоенность Токио ситуацией вокруг этнических уйгуров в Китае.

«Мы внимательно следим за ситуацией с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу, добавив, что японское правительство твёрдо выразит свою позицию по этому вопросу Китаю.

Като сделал это замечание после того, как уходящий госсекретарь США Майк Помпео 19 января заявил, что Китай совершал геноцид против мусульманских уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в регионе. Помпео также сказал: «Я считаю, что этот геноцид продолжается».

Между тем Като воздержался от комментариев о возможности запрета Японии на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда уйгуров.

В другом месте пресс-конференции Като избегал конкретных комментариев по поводу того, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 20 января назначил Чон Ый Ёна, бывшего начальника национальной безопасности, министром иностранных дел вместо Кан Кён Вха. «Это кадровый вопрос правительства другой страны», – сказал он.

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