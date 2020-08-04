Куда ведет обострение американо-китайского противостояния (часть 2): сценарии в зависимости от итога президентских выборов

Мир после коронавируса

Беседа, участники которой рассуждают, куда ведет ожесточение противостояния Соединенных Штатов Америки и Китая. Во второй половине, в числе прочего, затрагиваются такие вопросы как политический курс в отношении Китая, обрисованный кандидатом от Демократической партии Джо Байденом, перспективы выборов президента США, а также подход японской дипломатии к противостоянию Соединенных Штатов и Китая.

Адъюнкт-профессор Центра исследований культуры Востока Токийского университета. Специализация: международная политология, обеспечение безопасности в Восточной Азии. Родился в 1978 году. После стажировки на Отделении политологии Университета Иллинойса в США окончил педагогическое отделение Международного христианского университета. Окончил докторантуру Токийского университета. Доктор наук (юриспруденция). Работал доктором-исследователем в Австралийском государственном университете, профессором юридического факультета Университета Канагава и т. д.; в нынешней должности с 2019 финансового года. В число публикаций входит книга «Поиск сосуществования: история холодной войны Америки и “двух Китаев”» (изд-во «Кэйсо Сёбо», 2015).

Член группы планирования редакционной коллегии nippon.com. Профессор отделения комплексных культурных исследований Токийского университета. Специализация: история политики и дипломатии в Азии, история китайской дипломатии. Родился в 1968 году в Токио. В 1992 году закончил Отделение китайского языка Токийского университета иностранных языков. В 1997 году закончил Отделение гуманитарно-социальных исследований аспирантуры Токийского университета с присвоением докторской степени. Доктор филологических наук. Прежде чем занять нынешнюю должность, работал адъюнкт-профессором на юридическом факультете Университета Хоккайдо. В числе публикаций: «Формирование современной китайской дипломатии» (изд-во Нагойского университета, 2004), «Поиск пути к современному государству 1894-1925» (Серия «История современного Китая» изд-ва «Иванами синсё», 2/2010) и др.

Выборы президента как «состязание в жесткости» по отношению к Китаю

Кавасима: Что думает о политике по отношению к Китаю кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден?

Сахаси: Полагаю, что центральную роль в выработке политики в Азии и курса зарубежной политики в целом играет Джейк Салливан (начальник отдела политического планирования в Государственном департаменте при администрации Барака Обамы и помощник по вопросам обеспечения международной безопасности вице-президента Джо Байдена – прим. ред.). В какой-то мере о его подходе позволяют судить его собственные работы, а также статья в журнале Foreign Affairs, опубликованная за подписью Джо Байдена (в мартовском номере 2020 года), и другие материалы.

Нет никакого сомнения в том, что большое внимание будет уделяться аспектам демократии и защиты прав человека. В статье в Foreign Affairs выдвинута инициатива «Глобального саммита демократии», а также выражено отношение к Китаю как к контрастирующей фигуре. Нынешняя атмосфера в США – это борьба между Байденом и Трампом в духе «кто жестче по отношению к Китаю». В этих условиях Байден стремиться подчеркивать: «Я смогу быть жестким, поскольку именно у меня есть необходимый опыт», «Я – не Трамп, который то и дело шел с Китаем на сделки».

При тщательном рассмотрении становится заметно, что Байден, к добру ли, к худу ли, но «верит в силу дипломатии». В отношении Китая дипломатии также отводится большое внимание; важное значение уделяется и оказанию согласованного дипломатического давления вместе с союзниками. По всей вероятности, его подход будет состоять в том, чтобы вести с Китаем прямые переговоры в таких областях как общемировые проблемы, в частности, проблемы изменения климата и окружающей среды, а также формирование правил международной торговли, и вместе с тем согласованно с другими странами оказывать на Китай давление в таких вопросах как соблюдение прав человека и демократия.

Если рождение администрации Байдена состоится, то прекратятся торговые войны в стиле Трампа. Вероятно, прекратится и неосторожная «критика китайской компартии». С другой стороны, по всей вероятности, останутся без изменений контроль экспорта в области высоких технологий и регулирование инвестиций. Некоторые считают, что приход Байдена, вероятно, будет для Китая более жестким сценарием. Вспомните, как во время выборов президента в 2016 году кандидатом, вызывающим опасения Китая, была Хиллари Клинтон, уделявшая большую важность проблеме соблюдения прав человека.

При этом, в отличие от администрации Трампа, в новой администрации демократов, по всей вероятности, среди высокопоставленных руководителей будет много тех, кто имеет опыт политической власти. Это означает, что они смогут немедленно приступить к работе.

Давление на Китай – «согласованно с союзниками»

Кавасима: Демократическая партия уделяет большое внимание таким вопросам как проблемы окружающей среды и изменение климата. Для того, чтобы добиться продвижения в их решении, вероятно, придется вести переговоры и приходить к согласию с Китаем, не так ли? Существует мнение, что по этой причине в случае прихода к власти Байдена Соединенные Штаты будут вынуждены скорректировать антикитайскую политику администрации Трампа и выбрать путь поиска согласия с Китаем.

Сахаси: Я полагаю, что в таких глобальных вопросах как изменение климата или развитие Африки отношения с Китаем будут продвигаться аналогично тому, как это происходило при администрации Обамы, то есть, выбор будет делаться из числа альтернатив, не исключающих достижение договоренности. В вопросах глобального здравоохранения и санитарии, таких как борьба с коронавирусом нового типа, позиции тоже будут согласовываться там, где они должны быть согласованы. Но и при этом в отношении таких проблем как происхождение коронавируса и вопросов, связанных с ВОЗ, по всей вероятности, будет затруднительно сменить курс в том, что будет неизбежно воспринято как проявление мягкости по отношению к Китаю. По всей вероятности, в каких-то вопросах с Китаем будут договариваться, а в каких-то на Китай будут оказывать согласованное давление вместе с союзниками.

Кавасима: В каком-то смысле ситуация выглядит и как возврат к курсу, которым следовала администрация Обамы. При власти Обамы и в вопросах кибербезопасности, и в отношении Южно-Китайского моря поведение Китая весьма отличалось от того, которое нашло бы понимание США, и было затруднительно вовлекать (engage) Китай, не говоря уже о том, чтобы формировать (shape) его. К тому же, с приходом администрации Трампа на авансцену вышло противостояние двух стран в области технологий. В связи с этим имеется и проблема цепочек поставок. В вопросе технологий сосуществуют как области «оказания давления» на Китай в таких аспектах как обеспечение безопасности и сохранение доминирования, так и области глобальной повестки, допускающие согласованность действий. При этом вопросы технологий также являются сферой, связанной как с обеспечением военной безопасности, так и с экономикой, в ней невозможно просто взять и разделить, где Америке с Китаем противостоять, а где согласовывать действия, так что требуется крайне сложный подход. Каким образом решает этот вопрос Демократическая партия?

Сахаси: Демократическая партия определенно помнит «урок», полученный во времена администрации Обамы, и судя по таким источникам, как статьи, написанные впоследствии высокопоставленными политиками того времени, демократы отрефлексировали то, что они называют «собственными ошибками». За последние пять-шесть лет в США в отношении Китая в значительной степени сформировалась «структура недоверия». Поэтому отнюдь не обязательно, что дело ограничится «схожим подходом» с тем, что был при администрации Обамы. Вполне возможно, что поскольку рассчитывать на то, что Китай «изменится коренным образом» уже не приходится, политический курс изменится с тем, чтобы «заставлять Китай изменять непосредственно наблюдаемые действия», и произойдет не возврат к политике вовлечения, а переход к политическому курсу, предусматривающему конкуренцию с Китаем в рамках более рассудительного подхода.

Кавасима: Неизвестно, в какой степени подобные замыслы США будут восприняты в Китае. Ведь вряд ли можно утверждать, что Китай воспринимал традиционную американскую политику «вовлечения и формирования» так, как на это рассчитывали Соединенные Штаты. В данный момент ясно, что Китай больше всего интересует, затрагивают США или нет то, что является для Китая так называемыми «ключевыми китайскими интересами». Проблемы Тайваня, уйгуров, Тибета являются для Китая исключительно важным вопросом, а теперь к ним добавился еще и Гонконг. Если США будут вмешиваться в этой области, то в двусторонних отношениях не будет совершенно никакого поля для уступок. Это также значит, что говорить об «отношениях нового типа между державами» больше не приходится, а следовательно, означает возможность смены политики Китая в отношении Соединенных Штатов. Как, по вашему, будут решаться эти проблемы в случае, если президентом станет Байден? В особенности, в том, что касается Тайваня.

Сахаси: Гонконг и уйгуры – это так называемые проблемы «прав человека», и поскольку ситуация обостряется, в случае прихода администрации демократов изменить подход вряд ли будет просто. С другой стороны, Тайвань стали рассматривать в качестве передовой линии противостояния политическому и экономическому влиянию Китая. За четыре последних года в Вашингтоне тоже хорошо осознали связанные с Тайванем проблемы и стали уделять ему большое внимание и с точки зрения демократии. Но я полагаю, что при всем при том демократическая партия вряд ли сохранит настолько тесные связи с Тайванем, как подчеркиваемые администрацией Трампа отношения, которые уподобляют «медовому месяцу».

Кавасима: Что касается Тайваня, который сейчас наслаждается подобием «медового месяца» в отношениях с США, Китай, по всей вероятности, будет оказывать разного рода давление на тайваньские предприятия; на уровне военной силы также предпринимаются сильные дестабилизирующие действия, такие как вторжения в воздушное пространство. Даже в том случае, если администрация Байдена в какой-то мере дистанцируется, Китай, по всей вероятности, будет усиливать военное давление, оказываемое на Тайвань. Это вызывает опасения по поводу дальнейшего обеспечения безопасности в Восточной Азии. Власть администрации под руководством Цай Инвэнь на Тайване продолжится еще четыре года, но ей, вероятно, придется адаптироваться в зависимости от исхода президентских выборов в США, а при продолжении обособления в сфере высоких технологий из-за американо-китайского противостояния следует предположить, что тайваньская индустрия производства полупроводниковой продукции окажется «меж двух огней».

Сахаси: Вы безусловно правы. Экспортный контроль Соединенных Штатов был усилен настолько, что производство спроектированных компанией Huawei полупроводников стало невозможно поручать тайваньской фирме TSMC. При этом перспективы стимулирования американским правительством снижения зависимости от китайской экономики пока остаются неизменны. Влияние, которое это оказывает на цепочки поставок в Восточной Азии, по всей вероятности, сильно скажется и на Японии с Южной Кореей.

Изменение отношения к «глобальной повестке» при приходе к власти демократов

Кавасима: А теперь давайте попробуем повернуть беседу в несколько ином направлении. Я полагаю, что при рассмотрении отношений США и Китая крайне важны уже упомянутые вопросы так называемой «глобальной повестки». Нынешние действия Трампа, в частности, объявление о намерении выйти из состава ВОЗ, вызвали большой резонанс, при этом еще раньше стали говорить о том, что в различных международных организациях все более важную роль берут на себя Китай и развивающиеся страны. Я думаю, что в случае, если на выборах президента США победит Байден, Демократическая партия, в отличие от администрации Трампа, будет четко демонстрировать гораздо большее участие США в решении вопросов общемировой повестки.

С одной стороны, это выступает областью, где США и Китай могут прийти к согласию, но каким курсом двинутся Соединенные Штаты для того, чтобы, как и прежде, демонстрировать собственную инициативу? Какие предложения выдвигаются по этому поводу внутри Демократической партии? В настоящее время Китай вкладывает в эту область средства, предоставляет человеческие ресурсы, а также демонстрирует конкретную заинтересованность по отношению к отдельным странам, в частности, развивающимся странам в Африке и других регионах.

Сахаси: По всей вероятности, именно в этой области, где можно особенно явно подчеркнуть отличие от позиции Трампа, будет продвигаться согласованность действий с союзниками и согласованность с международным сообществом. В последнем ключевую роль играет упор на международные организации и международное право. Не будет ничего странного, если в ВОЗ участие станет «еще больше, чем прежде», включая не только крупные суммы, выделяемые правительством, но и финансирование со стороны частных организаций. При власти демократов произойдет возврат к подходу, состоящему в следовании законам и правилам.

Возможность «возрождения торговой войны» в случае переизбрания Трампа

Кавасима: У нас получился довольно долгий разговор из предпосылки «если президентом станет Байден», и все же, даже в условиях распространения коронавируса и выступлений против расовой дискриминации, Трампу удается сохранять за собой определенный уровень поддержки. В этом смысле имеется и достаточная возможность его переизбрания. Следует ли ожидать в этом случае, что в течение второго срока пребывания у власти президента Трампа будет происходить дальнейшая «идеологизация» противостояния США и Китая?

Сахаси: Исход выборов президента пока что неизвестен. Одним из материалов, от которых сильно зависят итоги выборов, выступают экономические индикаторы. Осенью может произойти их возврат к прежнему состоянию. Кроме того, следует допустить и возможность «саморазрушения» положения Демократической партии. Скажем, из-за неудачного высказывания Байдена. Большое значение приобретает и выбор кандидатуры вице-президента. Базовый слой поддержки (Трампа) определенно не колеблется, но утверждают также, что его поддержка со стороны религиозных консерваторов ослабевает, а это может послужить фактором неопределенности.

В отношениях между США и КНР в случае переизбрания Трампа вряд ли получится продолжать прежнюю линию. При этом есть и вероятность возрождения торговой войны. В этом случае возникают опасения о том, что даже среди союзников США окажется много стран, добиться от которых отношения к Китаю в русле политики Трампа будет затруднительно.

Кавасима: Если говорить о ситуации в Китае, то 2021 год, как уже отмечалось, будет иметь очень важное значение, однако на 2022 приходится окончание срока пребывания у власти Си Цзиньпина. 2021-й и 2022-й года станут крайне важным периодом, когда определится многое, включая ответ на вопрос, сохранится ли власть Си Цзиньпина. Какими будут в это время отношения с США? – возможно, это станет одним из решающих факторов и во внутренней политике Китая. Американский календарь несколько отличается от китайского. Это тоже необходимо иметь в виду.

Задача Японии – крепить единство передовых стран

Кавасима: Теперь давайте порассуждаем о положении Японии в связи с ожесточением противостояния между Соединенными Штатами и Китаем. Из-за вспышки коронавирусной инфекции произошло полномасштабное ухудшение отношений между Австралией и Китаем. Отношения Китая со странами Европы, довольно пестрые, в целом тоже ухудшаются. В обстановке, когда многие из передовых стран начинают выбирать по отношению к Китаю крайне жесткую линию, Япония придерживается несколько иного подхода. Как, по-вашему, теперь выглядит Япония среди стран-союзниц США, а кроме того, как сами Соединенные Штаты относятся к Японии?

Сахаси: Начну с того, какой должна быть позиция Японии. Во-первых, в основу всех действий должен быть положен порядок, демократия и либерализм, а к лидерству Китая следует относиться с большой осторожностью. С другой стороны, следует уделять важное внимание и достижению стабильности, которая служит опорой для процветания. То есть, лучше планировать стратегию и дипломатический курс Японии из того, что сочетает цели либерализма с целями стабильности. Подходом, которого следует придерживаться в таком случае, является не критика ради критики, а продвижение к формированию правил, которые станут плодом консенсуса передовых стран, таким образом, чтобы в каждом случае учитывался и наилучший вариант, и позиция Китая. Исходя из этого, подходящий подход заключается в том, чтобы добавить к «большой семерке» демократические страны с быстрорастущей экономикой.

К тому, что Япония не присоединилась к критикующему Китай заявлению четырех стран-участниц UKUSA за исключением Новой Зеландии (Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и Австралии), на мой взгляд, не следует относиться слишком уж отрицательно. Самое важное объединение – это G7, и очень важно обеспечивать единство «семерки», хоть это и непросто. Можно согласованно заниматься выработкой правил и оказывать дипломатическое давление, дополнив «семерку» новыми индустриальными странами, В этом случае придется отреагировать и Китаю. Полагаю, что при таком подходе Япония вряд ли окажется единственной страной-объектом действий, предпринимаемых Китаем в порядке возмездия. Приобретают важность рамки, включающие в себя, помимо G7, Южную Корею, Индию, Австралию.

Кавасима: Китай хочет обрезать такое горизонтальное сотрудничество. Сейчас отношения Китая с Австралией наихудшие, с Японией более-менее неплохие, Германия сближается с Китаем, и пока вряд ли можно утверждать, что передовые страны демонстрируют нерушимое единство. По всей вероятности, теперь, во второй половине 2020 года, встанет вопрос о союзнических отношениях Соединенных Штатов и их партнеров и усилиях Китая, направленных на их разрыв.

Сахаси: Япония должна стремиться к дипломатии, направленной на укрепление единства передовых стран. Пока у нее имеется потенциал для продвижения в этом направлении. Нельзя только лишь следовать американской или британской дипломатии, необходимо вовлекать самые разные страны, активно используя отношения, наработанные с ними до сих пор. Вот какой подход нам необходим.

Планирование и подготовка материала: редакция nippon.com (беседа состоялась в формате видеоконференции 10 июня 2020 г.)

Фотография к заголовку: Медперсонал в защитной экипировке проводит проверки в одном из спортивных центров в Пекине после повторного распространения заражений коронавирусом нового типа. 15 июня 2020 г. (Reuters / Aflo)

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