Премьер-министр Японии стремится сохранить направленные на финансовую поддержку бизнеса программы Go To
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Токио, 25 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ отклонил требование оппозиции о том, чтобы средства на правительственные кампании по стимулированию спроса были исключены из предлагаемого третьего дополнительного бюджета на 2020 финансовый год.
Кампании Go To, которые в настоящее время приостановлены, «призваны способствовать укреплению региональной экономики», – сказал Суга на заседании бюджетного комитета Палаты представителей.
Средства в размере 1,1 трлн йен включены в законопроект о дополнительном бюджете, чтобы возобновить кампании «в подходящее время», – сказал Суга.
Конституционно-демократическая партия Японии и другие оппозиционные партии заявляют, что закон о дополнительном бюджете должен быть пересмотрен после того, как правительство объявило новое чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса в начале января.
На заседании комитета нижней палаты Эда Кэндзи из КДП призвал уделить в законопроекте о бюджете особое внимание поддержке медицинского сектора.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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