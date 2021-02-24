В Японии рассматривают возможность отмены чрезвычайного положения в Осаке и других префектурах
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Токио, 23 февраля (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность отмены в конце февраля связанного с коронавирусом чрезвычайного положения в шести из десяти префектур, где оно объявлено, сообщили правительственные источники.
Обсудят отмену чрезвычайного положения в западных префектурах Осака, Киото и Хёго, центральных Айти и Гифу и в юго-западной префектуре Фукуока.
В Токио и близлежащих префектурах Сайтама, Тиба и Канагава оно продлится до 7 марта.
Премьер-министр Суга Ёсихидэ проведёт 24 февраля встречу с министрами, чтобы обсудить этот вопрос.
Официальное решение об отмене чрезвычайной ситуации в шести префектурах будет принято 26 февраля, если центральное правительство сочтёт целесообразным предпринять этот шаг после сбора мнений от инфекционистов и других экспертов, сообщили источники.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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