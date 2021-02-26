Население Токио за прошлый год сократилось

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Токио, 25 февраля (Jiji Press). Оцениваемое количество населения Токио к 1 февраля сократилось на 662 человека по сравнению с предыдущим годом до 13 952 915 человек, это первое сокращение в ежегодной статистике примерно за 25 лет, как сообщает столичная администрация.

Снижение, вероятно, происходит из-за оттока населения из столицы в последние месяцы в связи с пандемией COVID-19.

Ежемесячные данные показывают снижение расчётной численности населения Токио после пика в более 14 миллионов на 1 мая 2020 года.

По данным министерства внутренних дел, в январе количество выехавших из Токио превысило количество приехавших на 1490 человек, чистый отток населения наблюдается седьмой месяц подряд.

Число людей, переехавших из Токио, выросло на 5,7% до 25 483 человек, а число въехавших упало на 12,4% до 23 993 человек.

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