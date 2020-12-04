Высокий уровень миграции из Токио: коронавирус создаёт новые жизненные стандарты?

С переходом на удалённую работу и гибкий график офисной работы у многих людей появилась возможность избежать ежедневных поездок в переполненных поездах. Вероятно, всё больше жителей столицы предпочитают сменить тесную жилплощадь в Токио, куда они возвращаются, чтобы поспать, на просторную квартиру за городом – место, где можно устроить себе комфортное рабочее место.

Согласно Базовому отчету о движении населения Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, количество людей, переехавших из Токио в другие префектуры в октябре увеличилось на 10,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года до 30 908 человек, а количество переехавших из других префектур в Токио снизилось на 7,8% до 28 193, то есть население уменьшилось на 2715 человек. Токио издавна привлекает людей из регионов и его население продолжало расти, но изменения в образе жизни, приносимые коронавирусом, могут повлиять на движение населения.

Если рассмотреть движение населения по месяцам, то мы увидим, что обычная ежегодная тенденция состоит в наличии большой волны переездов в марте, когда заканчивается финансовый год – это время приёма на работу, поступлений в учебные заведения, перевода сотрудников в другие филиалы компаний и т. п., её последствия продолжались и в апреле. До марта 2020 года движение было почти таким же, как обычно, но количество переезжающих в Токио в апреле значительно снизилось. Похоже, что из-за объявления чрезвычайного положения многие компании отложили перевод сотрудников на новое место работы, а университеты ввели онлайн-занятия, и многие студенты отложили свой переезд в столицу.

В мае отток населения наблюдался впервые с 2013 года, когда Министерство внутренних дел и коммуникаций начало учёт перемещений населения, в том числе иностранцев. В июне отмечен приток населения, но с июля по октябрь, уже в течение четырёх месяцев подряд население вновь снижается. По мере того как компании внедряют удалённую работу и гибкий график присутствия в офисе, похоже, всё больше людей стали предпочитать простор и комфорт удобству поездок на работу.

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