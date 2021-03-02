Около 8% потребителей в Японии избегает продуктов из Фукусимы

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Токио, 27 февраля (Jiji Press). Около 8,1% потребителей в Японии всё еще не решаются покупать продукты питания из префектуры Фукусима, даже спустя 10 лет после ядерной аварии в марте 2011 года, как показал опрос Агентства по делам потребителей.

Хотя этот показатель является самым низким с момента начала опроса в феврале 2013 года, Иноуэ Синдзи, министр по делам потребителей и безопасности пищевых продуктов, после публикации результатов опроса назвал этот результат очень прискорбным. Он также добавил, что продукция из Фукусимы совершенно безопасна.

Последний опрос, проведенный в 14-й раз, проводился онлайн 15-19 января, ответы получены от 5176 человек в возрасте от 20 до 60 лет, в основном в столичном районе Токио.

Доля респондентов, которые не решаются покупать продукты питания из Фукусимы, снижается с 19,6% по данным опроса в августе 2014 года, и в этом опросе впервые упала ниже 10%.

В Фукусиме, префектуре на северо-востоке Японии, расположена электростанция «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., там произошла тройная авария, вызванная землетрясением и цунами в марте 2011 года.

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