В Японии начальник отдела Министерства здравоохранения смещён с должности из-за участия в позднем застолье

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Токио, 30 марта (Jiji Press). Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сняло с должности начальника отдела из-за проведенной в условиях эпидемии поздней прощальной вечеринки по поводу ухода одного из сотрудников, в которой на прошлой неделе участвовали 23 человека из министерства.

30 марта министерство заявило, что Манабэ Каору, начальник отдела здравоохранения для пожилых людей в Бюро здравоохранения и социального обеспечения пожилых людей, который организовал вечеринку, получит сокращение зарплаты на 10 процентов в течение одного месяца, и что он перемещён в секретариат министра в тот же день.

Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Тамура Норихиса в качестве члена кабинета министров в связи с этим инцидентом добровольно вернёт двухмесячную зарплату.

Из 22 других участников застолья 19 получили предупреждения, а трое других не были наказаны, поскольку они работают в министерстве в качестве стажёров из местных органов власти.

Заместитель министра здравоохранения, труда и социального обеспечения Таруми Хидэки получил строгое предупреждение за неспособность должным образом контролировать поведение своих сотрудников в министерстве. Хабу Эйдзи, глава Бюро здравоохранения и социального обеспечения пожилых людей, получил более мягкое предупреждение.

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