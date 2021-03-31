В Японии начальник отдела Министерства здравоохранения смещён с должности из-за участия в позднем застолье
НовостиПолитика Общество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 30 марта (Jiji Press). Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сняло с должности начальника отдела из-за проведенной в условиях эпидемии поздней прощальной вечеринки по поводу ухода одного из сотрудников, в которой на прошлой неделе участвовали 23 человека из министерства.
30 марта министерство заявило, что Манабэ Каору, начальник отдела здравоохранения для пожилых людей в Бюро здравоохранения и социального обеспечения пожилых людей, который организовал вечеринку, получит сокращение зарплаты на 10 процентов в течение одного месяца, и что он перемещён в секретариат министра в тот же день.
Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Тамура Норихиса в качестве члена кабинета министров в связи с этим инцидентом добровольно вернёт двухмесячную зарплату.
Из 22 других участников застолья 19 получили предупреждения, а трое других не были наказаны, поскольку они работают в министерстве в качестве стажёров из местных органов власти.
Заместитель министра здравоохранения, труда и социального обеспечения Таруми Хидэки получил строгое предупреждение за неспособность должным образом контролировать поведение своих сотрудников в министерстве. Хабу Эйдзи, глава Бюро здравоохранения и социального обеспечения пожилых людей, получил более мягкое предупреждение.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Депутат японского парламента покидает Либерально-демократическую партию из-за посещения ночного клуба во время чрезвычайного положения
- Депутат партии правящей коалиции парламента Японии оставит должность депутата, три депутата от ЛДП выходят из партии из-за того, что посещали хостесс-клубы во время чрезвычайного положения
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ извинился за депутатов от правящей коалиции, посещавших ночные клубы в период чрезвычайного положения
- В Токио возникают групповые заражения в ночных развлекательных заведениях: что такое «радушный приём» (сэттай) согласно нормам закона?
- Мидзусёбай – как объяснить иностранцам реалии японского снэк-бара?
- Ночная жизнь в Японии: что такое японские снэк-бары?