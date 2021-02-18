Депутат японского парламента покидает Либерально-демократическую партию из-за посещения ночного клуба во время чрезвычайного положения
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Токио, 17 февраля (Jiji Press). Депутат Либерально-демократической партии Сирасука Такаки вышел из правящей партии после сообщения в журнале о том, что в начале февраля он посетил роскошный ночной клуб в Токио, хотя в японской столице в связи с эпидемией объявлено чрезвычайное положение.
Сирасука, член Палаты представителей, нижней палаты парламента Японии, 17 февраля подал заявление об уходе из ЛДП, которое одобрила партия.
45-летний Сирасука не будет баллотироваться на следующих выборах в нижнюю палату, которые состоятся в этом году. В онлайн-выпуске еженедельного журнала «Сюкан бунсюн» 17 февраля сообщили, что Сирасука посетил ночной клуб, допускающий только членов клуба, в ночь на 10 февраля.
Жителей Токио и других префектур, находящихся в зоне чрезвычайного положения, просят не выходить на улицу ночью по несущественным делам.
Ранее в феврале трое депутатов от ЛДП, в том числе бывший председатель Национальной комиссии общественной безопасности Мацумото Дзюн, покинули партию после того, как стало известно об их посещении баров в Токио поздно ночью в условиях чрезвычайного положения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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