В Токио могут вновь объявить чрезвычайное положение
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Токио, 18 апреля (Jiji Press) - Губернатор Токио Коикэ Юрико упомянула о возможности обращения к японскому правительству с просьбой объявить новое чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса.
Губернатор сказала, что она поручила столичным правительственным чиновникам отреагировать на возобновившийся рост числа случаев COVID-19 в Токио как можно скорее, и учитывать возможность запроса об объявлении чрезвычайного положения. «Совершенно необходимо действовать на упреждение», – сказала она.
18 апреля столичная администрация сообщила о 543 новых случаях коронавируса в Токио. Ежедневное количество выявляемых заражений превышает 500 уже шестой день подряд.
«Это высокий показатель для воскресенья, и он показывает, что тенденция к росту по-прежнему сохраняется», – сказала Коикэ репортёрам.
Указав на то, что ежедневное количество новых случаев заражения в Токио выросло примерно на 20 процентов по сравнению с показателями неделей ранее, Коикэ вновь выразила обеспокоенность по поводу распространения высоко заразных вариантов коронавируса среди молодёжи и увеличения числа людей на улицах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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