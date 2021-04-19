В Токио могут вновь объявить чрезвычайное положение

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Токио, 18 апреля (Jiji Press) - Губернатор Токио Коикэ Юрико упомянула о возможности обращения к японскому правительству с просьбой объявить новое чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса.

Губернатор сказала, что она поручила столичным правительственным чиновникам отреагировать на возобновившийся рост числа случаев COVID-19 в Токио как можно скорее, и учитывать возможность запроса об объявлении чрезвычайного положения. «Совершенно необходимо действовать на упреждение», – сказала она.

18 апреля столичная администрация сообщила о 543 новых случаях коронавируса в Токио. Ежедневное количество выявляемых заражений превышает 500 уже шестой день подряд.

«Это высокий показатель для воскресенья, и он показывает, что тенденция к росту по-прежнему сохраняется», – сказала Коикэ репортёрам.

Указав на то, что ежедневное количество новых случаев заражения в Токио выросло примерно на 20 процентов по сравнению с показателями неделей ранее, Коикэ вновь выразила обеспокоенность по поводу распространения высоко заразных вариантов коронавируса среди молодёжи и увеличения числа людей на улицах.

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