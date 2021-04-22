Токийский суд не позволил супругам зарегистрироваться под разными фамилиями
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Токио, 21 апреля (Jiji Press). Окружной суд Токио вынес решение против попытки пары, заключившей брак в американском штате Нью-Йорк в 1997 году, зарегистрироваться в семейном реестре в Японии под разными фамилиями.
Режиссёры Сода Кадзухиро и Касиваги Киёко подали иск после того, как их уведомление о браке с разными фамилиями было отклонено токийским районом Тиёда в 2018 году.
В ходе разбирательства правительство заявило, что брак недействителен в Японии, потому что у них разные фамилии.
Председательствующий судья Итихара Ёситака постановил, что их брак является действительным, отметив, что содержание закона о семейном реестре и других документах учитывает браки с разными фамилиями с участием японских граждан за границей.
Между тем, суд отклонил иск пары о выплате компенсации в размере 200 000 йен, заявив, что отсутствие в законе пункта, удостоверяющего такие браки, не является неконституционным.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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