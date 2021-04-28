В Японии намерены удвоить количество геотермальных электростанций
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Токио, 27 апреля (Jiji Press). Япония намерена удвоить количество геотермальных электростанций для достижения новой климатической цели страны, заявил министр окружающей среды Коидзуми Синдзиро.
На пресс-конференции Коидзуми заявил, что в настоящее время по всей стране работает около 60 геотермальных электростанций и в стадии реализации находятся 62 проекта по их строительству в национальных и квазинациональных парках с источниками тепла.
Министр указал, что его министерство будет стремиться ввести в эксплуатацию новые геотермальные электростанции в течение восьми лет, в том числе путем переговоров с местными заинтересованными сторонами – прошлые проекты предусматривали 10-летний срок.
Новая цель в области климата предусматривает сокращение выбросов парниковых газов в стране в 2030 финансовом году на 46 процентов по сравнению с уровнем 2013 финансового года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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