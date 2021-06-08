В Японии рассматривают возможность выпуска «паспортов вакцинации» этим летом

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Токио, 7 июня (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность выдачи сертификатов этого лета получателям вакцины от коронавируса, которые могут потребоваться для выезда за границу, сообщили правительственные источники.

По словам источников, по мере роста числа стран, проверяющих записи о прививках въезжающих в качестве меры пограничного контроля, «паспорт вакцинации» может облегчить деловые поездки.

Генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу возглавил подготовительную группу, состоящую из сотрудников министерств иностранных дел и здравоохранения.

Группа рассматривает возможность указывать в сертификате дату вакцинации и производителя вакцины. Паспорт вакцинации изначально будет бумажным, но в будущем он может быть в форме приложения для смартфонов, говорят источники.

Если правительство решит выдавать сертификаты, оно затем проведет переговоры с другими странами о том, будут ли японские граждане с сертификатом освобождены от карантина после въезда, и о том, как Япония будет относиться к посетителям с аналогичными сертификатами.

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