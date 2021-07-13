В токийском районе Синдзюку появился гигантский 3D-кот
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Токио, 12 июля (Jiji Press). Появившийся на большом рекламном телещите возле восточного выхода станции Синдзюку гигантский трёхмерный кот удивил прохожих.
Кот, длина тела которого превышает 10 метров, появляется на Cross Shinjuku Vision, новом рекламном щите, которым управляет токийская компания Yunika Corp. Изогнутый экран рекламного щита позволяет отображать объекты в 3D.
По словам компании, кот «просыпается» каждое утро в 7 утра и часто появляется на экране в промежутках между обычными объявлениями в дневное время. Кот иногда мяукает прохожим, а ночью выключают свет, и кот «засыпает».
После начала тестовых трансляций замечавшие кота люди выкладывали ролики в Интернете. 12 июля число подписчиков официального Twitter «Уот восточного выхода Синдзюку» достигло 20 000 человек.
Прохожие говорят о коте, что он очень реалистичный и милый. Огромное внимание кот привлёк и за рубежом, где кое-кто называет его «Котзилла» (Catzilla), обыгрывая имя монстра японского кино Годзиллы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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