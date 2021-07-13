В Японии создадут руководящие принципы защиты прав человека для текстильной промышленности

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Токио, 12 июля (Jiji Press). Министерство промышленности Японии призвало текстильную промышленность составить руководящие принципы по правам человека в ответ на предполагаемые нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В своем предложении по обеспечению устойчивости текстильной промышленности министерство попросило производителей текстиля проверить возможные нарушения прав человека, такие как использование принудительного труда или низкой оплаты труда в их цепочках поставок, включая процессы производства и распределения.

В министерстве заявили, что это предложение не связано с какой-то особенной целью.

Японская текстильная федерация планирует разработать такие руководящие принципы в течение года в сотрудничестве с Международной организацией труда, заявили официальные лица.

В предложении также содержится призыв к проведению обсуждений между государственным и частным секторами, направленных на повышение осведомлённости лидеров текстильной промышленности о гендерном равенстве.

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