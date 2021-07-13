[Видео] Гигантский кот появился на Синдзюку

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На площади у восточного выхода вокзала Синдзюку в Токио пешеходы останавливаются и с удивлением смотрят на верхнюю часть здания, откуда на них глядит гигантский кот более 10 метров в длину. Это трёхмерный щит уличной видеорекламы, который начал работать 12 июля. [Видеоцентр Jiji Press]

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