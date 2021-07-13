[Видео] Гигантский кот появился на Синдзюку
НовостиВидео Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
На площади у восточного выхода вокзала Синдзюку в Токио пешеходы останавливаются и с удивлением смотрят на верхнюю часть здания, откуда на них глядит гигантский кот более 10 метров в длину. Это трёхмерный щит уличной видеорекламы, который начал работать 12 июля. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Животные за работой (1): кошка Мако – талисман лотерейного киоска
- Расходы на домашних животных в Японии: собаки обходятся вдвое дороже кошек
- Что делать с домашними любимцами во время стихийного бедствия? Данные опроса показывают: не все владельцы готовы ответить на этот вопрос
- [Фото] Человек и кошки в Фукусиме
- Почему японцы предпочитают кошек собакам?
- Знакомьтесь – Юри, собака, спасённая семьёй императора Японии
- Отношение японцев к животным (часть первая)
- Отношение японцев к животным (часть вторая)
- Кошки и собаки: самые любимые животные в Японии
- Пять знаменитых животных Японии
- Кафе с животными (6) – собака напрокат
- Кафе с животными (2) – кошачий рай
- [Видео] Возвращение кайдзю: Годзилла выходит на берег на острове Авадзи
- [Видео] Природа префектуры Акита: силуэт Годзиллы на полуострове Ога
- В Токио появилась трёхметровая статуя Годзиллы
- Развлекательный жанр токусацу, порожденный Годзиллой
- Сила рыка — Ватанабэ Кэн рассказывает о Годзилле