Япония начинает первое исследование по вопросам возможных нарушений прав человека в цепочках поставок японских производителей
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Токио, 16 сентября (Jiji Press). В связи с тем, что принудительный труд в цепочках поставок привлекает внимание в качестве международной проблемы, министерство промышленности Японии в настоящее время проводит первое исследование того, как японские компании решают проблемы прав человека.
Если международное сообщество сочтёт такие меры недостаточными, существует риск вытеснения товаров японского производства с мирового рынка, а компании будут отставать в конкурентоспособности.
Министерство планирует проанализировать результаты опроса и рассмотреть вопрос о разработке закона по этим проблемам.
Опрос охватывает около 2700 компаний. В их число входят все из примерно 2600 компаний первой и второй секций Токийской фондовой биржи, а также некоторые не включённые в листинг компании – например, в текстильной промышленности.
В опросе компаниям задаётся вопрос о мерах, принимаемых ими по предотвращению нарушений прав человека во всей цепочке поставок, в том числе о мерах, которые предпринимают их поставщики сырья, и о препятствиях, с которыми они сталкиваются при реализации таких мер.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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