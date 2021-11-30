Группа экспертов призвала правительство Японии размещать информацию о жизни страны в удобной для иностранцев форме

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Токио, 29 ноября (Jiji Press). Группа экспертов призвала японское правительство предоставлять информацию в более удобной для иностранцев форме и улучшать условия проживания иностранцев в стране.

Группа по реализации межкультурной солидарности под председательством Танаки Акихико, президента Национального института политических исследований, в этот же день представила письменное мнение министру юстиции Фурукаве Ёсихисе.

Основываясь на рекомендациях комиссии, правительство планирует составить пятилетний план по этому вопросу примерно к июню следующего года.

В письменном сообщении группа указала, что большая часть информации, предоставляемой японскими административными органами, требует внимательного прочтения, что затрудняет понимание иностранцами необходимой информации, такой как информация о мерах поддержки при COVID-19.

Группа призвала правительство использовать больше визуальных изображений и эффективно использовать платформы социальных сетей.

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