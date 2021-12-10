Премьер-министр Японии Кисида Фумио оценит национальные интересы, прежде чем принимать решение о бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине

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Токио, 9 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Кисида Фумио заявил, что он определит реакцию Японии на зимние Олимпийские игры в Пекине, уделяя должное внимание её национальным интересам, после того как США, Великобритания и другие страны недавно решили не посылать членов правительства и чиновников на Игры 2022 года в рамках так называемого дипломатического бойкота.

«Я приму решение о реакции японского правительства в подходящее время с учётом национальных интересов после всестороннего рассмотрения дипломатических и других факторов», – сказал Кисида на пленарном заседании Палаты представителей, нижней палаты парламента страны.

Тамаки Юитиро, глава основной оппозиционной Демократической народной партии, сказал, что «Японии следует рассмотреть возможность присоединения к дипломатическому бойкоту» ввиду ситуации с правами человека в Китае.

В ответ Кисида, также президент правящей Либерально-демократической партии, сказал только: «Мы придаем большое значение полной защите универсальных ценностей, включая права человека. Они должны быть гарантированы и в Китае».

Кроме того, на пленарном заседании нижней палаты, проведенном в связи с политическим выступлением Кисиды в парламенте 6 декабря, премьер-министр сказал, что к началу следующего года правительство планирует обеспечить около 500 000 доз нейтрализующих препаратов на основе антител, которые в основном используются для пациентов с COVID-19 с лёгкими симптомами.

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