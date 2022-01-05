В Японии в 2021 году зафиксировано рекордно низкое количество погибших в ДТП

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Токио, 4 января (Jiji Press). Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в Японии в 2021 году снизилось на 203 по сравнению с предыдущим годом до 2636, что является самым низким показателем с 1948 года, как показало исследование Национального полицейского управления.

Рекордный минимум обновляется пятый год подряд.

В 2021 году правительство дважды объявляло чрезвычайное положение из-за распространения нового коронавируса.

«Это повлияло на повседневную жизнь людей, поскольку чрезвычайное положение ограничило передвижения и другие аспекты жизни, но мы не уверены, насколько это могло быть связано с количеством смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. Мы будем анализировать данные», – сказал представитель управления.

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях выросло в 16 из 47 префектур страны.

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