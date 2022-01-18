По словам министра экономики, ВВП Японии в 2022 году достигнет рекордного уровня

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Токио, 17 января (Jiji Press). По прогнозам, валовой внутренний продукт Японии достигнет рекордного уровня в 2022 финансовом году, оправившись от спада, вызванного кризисом коронавируса, заявил министр экономики и фискальной политики Ямагива Дайсиро.

Ямагива сделал это замечание в речи по экономической политике перед обеими палатами парламента в первый день 150-дневной очередной парламентской сессии этого года.

Он выразил свою решимость вернуть экономику на путь самоподдерживающегося роста, обусловленного частным спросом, путём беспрепятственного исполнения дополнительного бюджета на 2021 финансовый год и регулярного бюджета на 2022 финансовый год.

Что касается борьбы с новым коронавирусом, Ямагива, который также отвечает за реагирование правительства на вирусный кризис, сказал, что правительство создаст условия, способствующие продолжению социальной и экономической деятельности, путём укрепления системы медицинского обслуживания, проведения дополнительной вакцинации от COVID-19 и обеспечения лекарствами от болезни.

Япония будет осуществлять «смелые инвестиции» в области науки и техники, изменения климата и экономической безопасности, чтобы реализовать новую форму капитализма, которую поддерживает премьер-министр Кисида Фумио, сказал Ямагива.

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