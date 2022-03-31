В Токио автомобиль врезался в здание министерства иностранных дел
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Токио, 30 марта (Jiji Press). Вечером 30 марта микроавтобус врезался в здание министерства иностранных дел Японии в квартале Касумигасэки района Тиёда в Токио.
Столичное управление полиции задержало 45-летнего водителя на месте по подозрению в нанесении ущерба зданию. Сообщений о травмах не поступало.
Около 18:30 автомобиль проехал через ограждение у главных ворот в здание министерства, врезавшись в такси перед зданием. Он остановился после того, как врезался в столб у входа в здание.
Сообщается, что после инцидента мужчина делал бессвязные заявления, в том числе говорил, что его преследуют.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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